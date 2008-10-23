Парламент Криму шукає управу на Київ: «они еще попляшут!»

Верховна Рада Криму планує в листопаді прийняти звернення до Конституційного Суду України щодо відповідності законодавству рішення Національної ради з телебачення і радіомовлення про припинення ретрансляції ряду російських телеканалів в мережах кабельного телебачення країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні в Сімферополі повідомив кримський спікер Анатолій ГРІЦЕНКО.

«Ми в листопаді підготуємо конституційне подання до Конституційного Суду про відповідність наказів Національної ради з телебачення і радіомовлення з питання регулювання мовлення в Криму тих чи інших каналів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що рішення Нацради «викличе серйозне занепокоєння» серед кримчан. «Нам би не хотілося, щоб така структура, як Нацрада, розбурхувала громадську думку і змушувала людей шукати якісь нові інформаційні простори», - сказав голова ВР Криму.

Сьогодні на засіданні парламенту автономії голова Постійної комісії з депутатської етики та організації роботи Верховної Ради АРК Григорій ІОФФЕ назвав рішення Нацради «цілком нелегітимним».

«Національна рада прийняла рішення про заборону ретрансляції деяких російських каналів на підставі того, що вони не адаптовані до українського законодавства. Саме поняття «адаптація» ніде не пояснюється. Шляхом серйозних розкопок чинних законів України нам вдалося з`ясувати наступне: Нацрада вважає, що якщо та чи інша телекомпанія не відповідає вимогам Європейської конвенції про трансграничне телебачення, то вона повинна свій продукт адаптувати до українського законодавства. Краса ситуації полягає в тому, що Україна не приєдналася до цієї європейської конвенції. Тобто, не будучи учасником конвенції, Національна рада вимагає від інших країн та інших виробників телевізійної продукції бути учасниками цієї конвенції», - сказав Г.ІОФФЕ.

При цьому, зазначив він, Нацрада вибірково ставиться до російських каналів. «Прмміром, «Дитячий світ», «Ностальгія» чи «Ретро» вони залишають, а НТВ, РТР, ОРТ вони намагаються прибрати. Я думаю, що тут безперечно чітко простежується політична лінія», - зазначив Г.ІОФФЕ.

Зі свого боку, віце-спікер парламенту автономії Михайло БАХАРЄВ назвав рішення Нацради неконституційним і закликав операторів кабельного телебачення не виконувати його. «Неконституційні постанови від неконституційного органу, якою є Національна рада, не треба виконувати», - сказав М.БАХАРЄВ. «Взагалі, я б по-людськи оголосив би всіх (чиновників Нацради – УНІАН) персонами нон-грата (у Криму - УНІАН)», - додав він.

А лідер кримської організації ПСПУ, депутат парламенту автономії Валерій ІВАНОВ запропонував у разі відключення телеканалів російською мовою припинити відрахування з 1 листопада до держбюджету України всіх податків і зборів, зібраних на території Криму. «І хай після цього потанцюють!» («И пусть после этого попляшут!» - в оригіналі), - сказав В.ІВАНОВ.

На таку пропозицію глава парламенту АРК відреагував реплікою: «На одне беззаконня хочете відповідати іншим беззаконням».

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення своїм рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

9 жовтня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.

Перший заступник голови Нацради з телерадіомовлення Ігор КУРУС заявив, що рішення Нацради стосується не тільки російських телеканалів. За його словами, дії Нацради стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу, і при цьому не ратифікували Європейську конвенцію про трансграничне Мовлення. Зокрема, йдеться і про китайські, грузинські, білоруські, вірменські, ізраїльські телеканали тощо. І.КУРУС зазначив: Нацрада наполягає на тому, щоб їхні програми були приведенні у відповідність зі стандартами Європейської конвенції про трансграничне мовлення, а також з вимогами українського законодавства, зокрема, законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».