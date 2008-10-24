Прес-конференція з творчою групою документального фільму Програми «Кінодокументи про голодомор» «Пейзаж після мору»

25 жовтня о 12.00 у к/т «Київ» (залі «Сінематека») відбудеться прес-конференція з творчою групою документального фільму-учасника позаконкурсної спеціальної Програми «Кінодокументи про голодомор»: «Пейзаж після мору»: режисер картини Юрій Терещенко, сценаристи Ольга та Тарас Унгурян та актор Богдан Ступка, продюсер фільму Тетяна Києнко.

Ведуча:.кінокритик Лариса Брюховецька.

Документальний фільм “Пейзаж після мору” (Україна, 2008, 59 хв.) досліджує феномен післягеноцидного суспільства на прикладі одного українського села. У фільм залучено фрагменти зі щоденника професора Гарвардського університету Джеймса Мейса.

Біографія режисера:

1982 року Юрій Терещенко закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Зняв понад 40 фільмів на “Уркінохроніці” та інших студіях. Серед найвідоміших – “Реконструкція”, “Протистояння”, “Володимир Шевченко. Від Кулунди до Чорнобиля”, “Врубай бітлів”, “Малі Гуляки”, “Мама. Дуже особисте”, “Сім сльозин”, “Небилиці про Борислава”, “Любов небесна”, “Вічний хрест”.

Лауреат міжнародних кінофестивалів, отримав Приз за найкращий короткометражний фільм на ХIII Відкритому фестивалі документального кіно “Росія” (Єкатеринбург). Член журі XXXIV Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” (2004). Професор кафедри режисури Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Заслуженій діяч мистецтв України. Академік Євразійської академії телебачення та радіомовлення.