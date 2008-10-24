Ющенко: абортів в Україні стало в п`ять разів менше

За останні дев’ять років в Україні щорічна сумна статистика абортів зменшилася майже в п`ять разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО на з’їзді фахівців з соціальної медицини у Житомирі.

За його словами, "ще дев’ять років тому ми мали десь 1 млн. абортів на рік в Україні, цього року ця сумна статистика зменшилася до 200 тисяч абортів на рік".

При цьому Президент України зазначив, що "це великий прогрес", однак вказав на недопрацювання у подоланні цього явища на рівні сім’ї, громади та суспільства загалом.

"Також за останній рік є позитивні зрушення у ставленні нашого суспільства до проблеми сирітства, оскільки ще чотири роки тому щороку інтернати поповнювали у середньому десь 12 тисяч діток , яких ніхто не хотів забирати додому, а за останні три роки ми радикально змінили ситуацію і сьогодні усиновити дитинку віком від народження до трьох років в Україні є проблематичним", - наголосив Президент України.

Він також зазначив, що за останні роки українське суспільство почало більш відповідально ставитися до проблеми сирітства та повідомив, що у проекті держбюджету наступного року передбачено значно більші за цьогорічні видатки для навчання дітей-сиріт у вузах за держзамовленням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО взяв участь у ІV з`їзді фахівців із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я, що проходив у Житомирі.