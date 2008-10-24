У Хорватіїї підірвали відомого журналіста

Власник і головний редактор провідного хорватського тижневика “Nacional” Іво Пуканіч та ще один співробітник видання стали жертвами вибуху бомби, закладеної в автомобіль поблизу будівлі редакції у Загребі.

Як повідомляє радіо «Свобода», прем`єр-міністр Іво САНАДЕР у зв`язку із вбивством скликав позачергове засідання Ради національної безпеки.

Останнім часом у Хорватії почастішали вибухи та збройні напади, в організації яких підозрюють мафію.