У Хорватіїї підірвали відомого журналіста
11:20, 24 жовтня 2008Права людини
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Прем`єр скликав засідання Ради нацбезпеки
Власник і головний редактор провідного хорватського тижневика “Nacional” Іво Пуканіч та ще один співробітник видання стали жертвами вибуху бомби, закладеної в автомобіль поблизу будівлі редакції у Загребі.
Як повідомляє радіо «Свобода», прем`єр-міністр Іво САНАДЕР у зв`язку із вбивством скликав позачергове засідання Ради національної безпеки.
Останнім часом у Хорватії почастішали вибухи та збройні напади, в організації яких підозрюють мафію.
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