Росія “шляхом тиску і шантажу” перешкоджає Україні - МЗС

Російська Федерація “шляхом тиску і шантажу” намагається позбавити Україну права винести на розгляд сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 23 жовтня ц.р. орган Генеральної Асамблеї ООН – Генеральний комітет - після гострих дебатів відклав прийняття рекомендації про включення до порядку денного нинішньої сесії Генеральної Асамблеї ООН питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

“Російська Федерація, використовуючи важелі впливу постійного члена Ради Безпеки ООН, шляхом відвертого тиску і шантажу намагається позбавити державу-члена ООН права поставити важливе для неї питання на порядок денний ООН - найбільш представницької всесвітньої організації. Такі дії суперечать букві і духу Статуту ООН, а також правилам процедури Генеральної Асамблеї”, - наголошує МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що неконструктивна позиція Російської Федерації йде всупереч підходам світової спільноти в оцінках природи Голодомору. “Це відображено, зокрема, в одностайно ухваленій 23 жовтня 2008 року Європейським парламентом Резолюції про вшанування трагедії Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Цією Резолюцією Голодомор визнано „жахливим злочином проти українського народу” та „злочином проти людства”. У документі Європарламенту також висловлено співчуття українському народові, який постраждав від Голодомору 1932-1933 рр. в Україні”, - нагадує МЗС України.

Робота з включення питання щодо Голодомору 1932-1933 рр. в Україні до порядку денного Генеральної Асамблеї ООН триває.