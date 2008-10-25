ЄС дає 55 мільйонів на створення технології стеження в інтернеті

Міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії виділити 55 млн. євро на створення технології відстеження в Інтернеті тих, хто розміщує матеріали, що несуть загрозу безпеці користувачів, особливо дітей, повідомляє телеканал Евроньюс.

За даними європейської влади, половина всіх порушень етики або закону в Інтернеті так чи інакше пов`язана з дитячою порнографією.

Як пояснила міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Франції Мішель АЛЬО-МАРИ, “мета проекту – створити європейську базу даних при “Європолі”, в яку б надходили всі сигнали про незаконну поведінку в Інтернеті. Тобто йдеться про централізацію зусиль в цьому напрямі. З другого боку, необхідно використовувати досвід боротьби з кібер-злочинцями, напрацьований окремими країнами – з тим, щоб допомогти “Європолу” діяти ефективніше”.

Європейська влада також не скидають з рахунків важливість освітніх кампаній, що роз`яснюють найуразливішим групам способи протистояння психологічному тиску й іншим видам “заманювання” в Інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Європарламент підтримав продовження програми “Безпечний Інтернет” до 2013 року для захисту неповнолітніх від загроз, що можуть виходити з Інтернету.

Реалізація програми “Безпечний Інтернет” почалася в ЄС у 2005 році.

За оцінками експертів, діти у віці від 12 до 15 літ проводять в Інтернеті щонайменше три години на добу.