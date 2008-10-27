У Росії вигадали привід для скасування безвізового режиму з Україною

Росія може в односторонньому порядку скасувати безвізовий режим з Україною. До Держдуми внесений законопроект, що передбачає можливість запровадження віз з країнами при виникненні на їхній території збройних конфліктів або загрози тероризму. У пояснювальній записці автор законопроекту, депутат Семен Багдасаров наводить кілька аргументів. Одним з них є те, що "керівництво деяких колишніх радянських республік прагне вступити в НАТО". Крім того, депутат зауважує, що останнім часом все частіше виникають збройні конфлікти біля кордонів Росії, зокрема на територіях колишніх радянських республік Середньої Азії.

"Кажуть, що кращий спосіб боротьби з головним болем — гільйотина. Це те ж саме: кращий спосіб не пустити ворожу силу на свою територію — відрізати цілу країну", — не згоден Сергій Глазьєв, екс-депутат Держдуми. За його словами, у виконавчої влади є маса важелів, для того, щоби боротися з тероризмом, і для цього не потрібно вдаватися до візового режиму.

"У контексті сьогоднішньої зовнішньої політики російська правляча еліта зацікавлена в безвізовому режимі з Україною", — вважає Станіслав Бєлковський, експерт московського Інституту національних стратегій. Проте, за його словами, невідомо, як розвиватимуться події надалі.

У свою чергу українські експерти розглядають цей законопроект, як засіб тиску з тим щоб перешкодити вступу України в НАТО. "Раніше вже були заяви російських високопосадовців про те, що при вступі України до НАТО Росія введе візовий режим", — нагадує Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. "Це нагадування: у разі вступу України до Альянсу можуть постраждати бізнес, культурні контакти, зв`язки", — підкреслює експерт. За його словами, це тільки свідчить про те, що для Росії вступ України в НАТО стає все більш реальним.

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