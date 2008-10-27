ВО «Свобода» вимагає відправити за грати русинських активістів

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає притягнути до кримінальної відповідальності організаторів проголошення «Подкарпатської Русі».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВО «Свобода», коментуючи проведення 25 жовтня у Мукачевому “так званого європейського конгресу подкарпатських русинів, на якому було проголошено республіку Подкарпатська Русь”.

“У сепаратистському шабаші взяли участь 109 “делегатів”, у тому числі й іноземні громадяни. Учасники ухвалили “Акт провозглашенія возсозданія русинськой государственности”, проголосили створення республіки (!) та обрали “государственну исполнительну власть”. Сепаратисти висунули ультиматум Закарпатській обласній раді з вимогою визнати ці злочинні акти до 1 грудня 2008 року. Заколотники погрожують, що у випадку невиконання їхніх вимог самі негайно втілять рішення “о восстановлении государственности”, - констатує ВО “Свобода”. І роблять висновок, що “цей нечувано нахабний акт є черговою ланкою систематичних провокацій розгалуженої мережі агентури та організованих підривних груп”. На думку представників Во “Свобода”, “не викликає сумніву й те, що ця мережа керується безпосередньо з Кремля. Ланцюг підривних дій тягнеться від безкарної спроби проголошення т. зв. ПІСУАРу, “параду мовних суверенітетів”, епідемії встановлення монументів та символів чужих держав, безчинств промосковських угруповань у Криму тощо”. “Паралельно чиняться спроби паралізувати державний механізм із середини: починаючи від протягування недолугої конституційної реформи і закінчуючи заколотом 2 вересня 2008 року в парламенті. Наслідки бачимо вже сьогодні: в Україні системна криза, хаос і безвладдя. Кінцева мета усіх цих дій – остаточний демонтаж Української держави”, - наголошується в повідомленні.

«Свобода» неодноразово застерігала керівництво держави та правоохоронні органи про загрозу сепаратизму в нашій державі. “Закарпаття і Крим вже стали больовими точками, на які тисне Кремль з метою підкорення України. Аматорів сепаратизму на Закарпатті надихають приклад Південної Осетії та автономний статус Криму, ситуація у якому фактично не контролюється Києвом”, - вважають у ВО “Свобода” .

При цьому підкреслюють , що “апетити кремлівських агентів розпалює бездіяльність, і, навіть, відверте потурання влади. Пряма відповідальність за сплеск сепаратизму на Закарпатті лежить також на тих політичних силах, які 7 березня 2007 року протягнули рішення про «Про визнання національності «русин» на обласному рівні. За визнання неіснуючої національності та внесення її до переліку національностей краю проголосував 71 депутат Закарпатської обласної ради із 79 присутніх на сесії. Абсурдне і протиправне рішення підтримали такі фракції: «регіонали», «Батьківщина» (більша частина розколотого БЮТу, яка ввійшла в коаліцію з Регіонами), дві угорські партії, соцпартія, частина «народників» і «Наша Україна». Показово, що депутат облради Євген ЖУПАН з «Нашої України», котрий тоді ініціював «русинське» питання на сесії, цього разу відкривав «конгрес» сепаратистів”.

Як застерігають у ВО “Свобода”, “сьогодні закарпатські сепаратисти на чолі зі священиком московського патріархату Д.СИДОРОМ ставлять ультиматуми українській владі. Завтра вони, озброєні російськими паспортами і кремлівськими грошима, здійснюватимуть в Україні “грузинський сценарій”.

Тому Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає: “від Президента України та прем’єр-міністра України – дати політичну оцінку сепаратистським діям на Закарпатті та в Криму; від Ради національної безпеки та оборони – негайно розробити план надзвичайних заходів із нейтралізації підривних угруповань та припинення сепаратистських дій; від Служби безпеки України – притягнути до кримінальної відповідальності всіх «делегатів» так званого «європейського конгресу подкарпатських русинів» 25 жовтня 2008 року за ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Від Міністерства закордонних справ України ВО “Свобода” вимагає оголосити персонами нон-грата всіх іноземних громадян, які брали участь у так званому «європейському конгресі подкарпатських русинів» 25 жовтня 2008 року. Від Генеральної прокуратури України вимагає звернутись до суду з позовом про скасування рішення Закарпатської обласної ради від 7 березня 2007 року щодо визнання національності “русин” на обласному рівні. Від керівництва політичних сил, чиї фракції у Закарпатській обласній раді підтримали рішення «Про визнання національності «русин», – визнати свою відповідальність, негайно очистити партійні лави від сепаратистів та відкликати винних депутатів.

“У випадку невиконання цих вимог, закликаємо українців бойкотувати владоможців та політичні клани, які потурають знищенню держави”. – наголошує ВО “Свобода” і закликає: “Пам’ятайте, підтримуючи збанкрутілих політиків, ви допомагаєте їм розвалювати Україну”,