Карпачова хвалиться, що витягла на світ божий власника ”Фаїни”

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкидає звинувачення власника судна “Фаїна” в тому, що вона своїм втручанням перешкоджає переговорному процесу про звільнення екіпажу судна.

Про це Н.КАРПАЧОВА повідомила на прес-конференції в понеділок.

Вона зазначила, що не вела і не могла вести переговори з піратами, оскільки це питання є виключно справою судновласника.

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що як тільки було захоплено судно вона та рідні членів екіпажу бажали зустрітися із судновласником і обговорити всі питання. «Тиждень родини шукали судновласника, не знали хто він є, поки омбудсмен по власних каналах не з’ясувала це питання і разом з членами родин не оприлюднила, то мабуть він і досі б ховався», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

«Ми це зробили відкрито і публічно, і я б не хотіла, щоб судновласник зводив дрібні рахунки. Тому що він мав забезпечити безпечний рейс», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

При цьому вона ще раз нагадала, що судно і вантаж були застраховано і в будь-якому випадку судновласник нічого не втратить. «Він навіть втрачає більше, коли питання вирішується через перемовини щодо звільнення екіпажу», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Н.КАРПАЧОВА, в ході переговорів 25 жовтня вирішила питання про доставку на судно продуктів і питної води.

Український Омбудсман провела багато зустрічей з посадовцями Кенії, серед яких спікер парламенту, міністр оборони і начальник генерального штабу; а також з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Кенії Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором програм розвитку ООН в Кенії Еніасом ЧУМОЮ; представником Верховного комісара ООН з питань біженців з Сомалі Гильермо БЕТОККИ.

Враховуючи результати всіх переговорів, Уповноважений з прав людини вважає, що переговорний процес щодо звільнення екіпажу «Фаїни» вийшов на вирішальну стадію. Враховуючи ситуацію в Сомалі, де наступив колапс держави як такого, в переговорному процесі досягнута згода щодо підключення ради старійшин племен.

26 жовтня керівництво одеської компанії «Тімекс тім», якій належить судно, заявило, що переговори про звільнення з піратського полону в Сомалі судна «Фаїна» поставлені під загрозу. За їх словами, йдеться про зусилля уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, яка була в сусідній з Сомалі Кенії і йшла на “неузгоджені спроби почати свої власні переговори з піратами”.