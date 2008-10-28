Суд повернувся до справи про вибух на стадіоні «Шахтар» в 1995 році

У Донецьку, згідно з постановою Верховного Суду України, почався повторний розгляд справи про вибух на стадіоні «Шахтар», який відбувся в жовтні 1995 року. Внаслідок вибуху загинув перший президент футбольного клубу «Шахтар» Ахать Брагін і декілька людей із його оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у суді Сергій ЛАДИГІН у присутності підсудного 59-річного Вячеслава СИНЕНКА, його адвоката, а також державного обвинувача оголосив постанову Колегії Верховного суду України від 4 вересня 2008 року. Згідно з даною постановою, справу В.СИНЕНКА, за якою його було засуджено до довічного терміну позбавлення волі, направлено до Апеляційного суду Донецької області на повторний розгляд.

У даній постанові, зокрема, наголошується, що по низці епізодів справи суд не навів достатніх доказів, які можуть мати «суттєве значення для встановлення причетності В.СИНЕНКА до інкримінованого злочину, його ролі й правильної кваліфікації дій підсудного».

Суддя С.ЛАДИГІН також сповістив учасників процесу, що на сьогоднішнє засідання за повісткою суду не прибув жоден із 9 потерпілих у справі. У такій ситуації суд ухвалив рішення почати процес без присутності потерпілих. Суддя запитав В.СИНЕНКА, чи може той брати участь у процесі, оскільки підсудний виглядав хворобливо, говорив дуже повільно, заїкаючись. В.СИНЕНКО відповів, що лікарі зробили йому укол, він почувається краще й готовий брати участь у процесі. Він заявив, що вважає себе невинним, що «вся справа вигадана й цілеспрямовано сфальсифікована».

Підсудний розповів суду про те, як затримав у 1994 році озброєного автоматом «кілера РУХМАНОВА», і з того часу йому почали мстити люди з кримінального світу. Після більш ніж 40-хвилинного виступу, затнувшись на одній із фраз, В.СИНЕНКО повідомив суду, що більше не може говорити, тому що погано почувається.

У відповідь на це суддя С.ЛАДИГІН виніс рішення зробити перерву в засіданні до середи, 29 жовтня.

Довідка УНІАН. 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку стався потужний вибух, внаслідок якого загинув перший президент ФК «Шахтар» Ахать Брагін і декілька людей із його оточення. Слідством було встановлено, що вибух був організований злочинним угрупуванням КУШНІРА-РЯБІНА, а майор міліції В.СИНЕНКО в момент вибуху «прикривав» відхід виконавця підриву – Ігоря ФІЛІППЕНКА. Силами Інтерполу В.СИНЕНКА було розшукано в Афінах (Греція), куди він емігрував разом із сім`єю, і в березні 2005 року передано Україні. В лютому 2007 року в Донецьку суд визнав підсудного В.СИНЕНКА причетним до організації вибуху на стадіоні «Шахтар» і засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд засудив В.СИНЕНКА до виплати відшкодування сім`ям двох загиблих внаслідок вибуху по 50 тис. грн. кожній сім`ї.