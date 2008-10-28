Рада суддів поскаржилася Європі на Ющенка і депутатів

Президія Ради суддів України поінформувала Парламентську асамблею Ради Європи та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі про ситуацію, що склалася в Україні зі здійсненням правосуддя.

Відповідне звернення сьогодні поширила президія Ради суддів України.

“В Україні на найвищому державному рівні і досі не сприймаються фундаментальні положення Основного Закону України та міжнародно-правових актів щодо стандартів незалежності суддів і самостійності судів. З боку державних та політичних суб‘єктів має місце відвертий тиск на суддів, грубе втручання у здійснення правосуддя, ігнорування основоположних засад діяльності судів. Усе це ставить під загрозу належний судовий захист конституційних прав і свобод громадян”, - йдеться у зверненні.

Президія Ради суддів пояснює, що чергова загроза виникла після того як Президент України 9 жовтня 2008 року видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових парламентських виборів.

У зверненні також наводиться інформація про рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо припинення дії указу глави держави та розвиток подій, які виникли відразу після цього, включаючи незаконне рішення В.ЮЩЕНКА про скасування призначення на посаду судді, про порушення кримінальної справи за винесення начебто неправосудного судового рішення, про звільнення голови суду тощо.

“Крім того, велику стурбованість викликають численні факти блокування народними депутатами України діяльності судів, шантажу і тиску на суддів, відвертого втручання у здійснення правосуддя, що подекуди супроводжується порушенням громадського порядку в приміщеннях судів і призводить, зокрема, до зриву судових засідань. Такі дії унеможливлюють нормальну діяльність судів різних інстанцій. Неприпустимими також є дії представників правоохоронних органів під час розгляду судових справ, пов‘язаних з виборчим процесом, які розцінюються суддями як протиправний тиск на них та втручання у здійснення правосуддя”, - йдеться у зверненні.

Члени президії Ради суддів вважають, що зазначені дії та рішення Президента України, дії народних депутатів України, правоохоронних органів не узгоджуються як із національним законодавством, так і міжнародно-правими актами щодо забезпечення незалежності судів від виконавчих та законодавчих органів, неприпустимості втручання у судовий процес, перешкоджання здійсненню судами правосуддя.

“Підтверджуючи свою повагу, президія Ради суддів України інформує Парламентську асамблею Ради Європи та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі про ситуацію, що склалася в Україні зі здійсненням правосуддя, і висловлює готовність до тісного співробітництва органів суддівського самоврядування України з відповідними міжнародними організаціями, спрямованого на утвердження в Україні безстороннього і незалежного суду”, - зазначається у зверненні.