В Ірані заарештували американську студентку

Зростає занепокоєння у зв’язку з долею американки іранського походження Еші Момені, яка займалася дослідженнями положення жінок у країні і була зупинена поліцією за порушення правил дорожнього руху 15 жовтня.

Зі слів її адвокатів, поліція конфіскувала фотоплівку з відзнятими нею кадрами і провела обшук в її будинку.

Зараз Момені перебуває у в’язниці разом з політичними активістами.

Адвокатові Момені поки що не вдається зустрітися із затриманою. Їй дозволили зробити один телефонний дзвінок своїм найближчим родичам.

Представники іранської влади жодних пояснень не дають. Можливою причиною затримання могла стати кампанія зі збору мільйона підписів іранських жінок, що домагаються покращення своїх прав.

Останніми місяцями в Ірані було затримано кілька американців іранського походження. Нерідко їх утримують у в’язниці протягом кількох місяців, а потім відпускають до США без будь-яких висунутих звинувачень.

Кореспондент