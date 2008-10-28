У Севастополі Катерину ІІ облили жовтою і синьою фарбою

У Севастополі невідомі облили жовтою і синьою фарбою пам’ятник Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент, вочевидь, стався вночі. Комунальні служби займаються відмиванням фарби з пам’ятника.

Голова громадської організації „Українська громада Севастополя” Мирослав МАМЧАК повідомив УНІАН, що йому сьогодні вранці надійшло декілька „досить хамських, грубих” телефонних дзвінків, що начебто це зробила очолювана ним організація.

М.МАМЧАК на це зазначив: „Ми вважаємо, що цей акт є звичайною провокацією і вона носить передвиборний характер”.

За словами лідера громадської організації, „Українська громада Севастополя” не має ніякого відношення до того, що сталося, це не наш метод”. М.МАМЧАК додав, що свого часу очолювана ним організація заявляла, що „категорично проти будівництва пам’ятника цьому катові українського народу. Ми робили заяву, що ми знесемо цю скульптуру, але ми збиралися це робити відкрито. Однак, виходячи з побажань жителів Севастополя, органів місцевої влади, ми відмовилися від цієї ідеї, тому що ми не хотіли робити під час курортного сезону бучу у Севастополі”.

Тому, сказав М.МАМЧАК, „мені здається, це зробили ті, котрі цей пам’ятник поставили, тому що діло йде до виборів, і на отаких актах вандалізму можна „підігріти” Севастополь, збурити тут обстановку”.

М.МАМЧАК сказав: „Хто розмальовує паркани, дерева різноманітними кольорами, і в першу чергу - кольорами російського прапора? Це „Руський блок” і „Руська громада”, тому мені здається, що звертатися треба саме туди і там шукати корені вандалізму”.

Він заявив, що не знає „жодної громадської організації у Севастополі, яка б займалася актами вандалізму".

На думку М.МАМЧАКА, „це провокація, зроблена і проти української громади, і проти Севастополя, і проти миру і спокою у нашому місті”.