Секретаріат Президента виграв апеляційний суд про вибори

Київський апеляційний адміністративний суд своїм рішенням скасував ухвалу Окружного адміністративного суду від 10 жовтня про призупинення дії указу Президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів та припинив апеляційне провадження у цій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного адмінсуду Києва на чолі із суддею Михайлом МЕЖЕВИЧЕМ, задовольнивши таким чином скаргу Секретаріату Президента на рішення окружного адмінсуду столиці.

Відстоюючи свою позицію, представник Секретаріату Президента Руслан КИРИЛЮК наголошував, що рішення Окружного адмінсуду, по-перше, є незаконним (адже такого суду вже не існує), по-друге, зазначена ухвала не повністю стосується скасування заходів щодо забезпечення судового апеляційного засідання.

Р.КИРИЛЮК звернув увагу суду на обставину, що згідно із змістом наданого суду документу (сьогоднішня ухвала Окружного адмінсуду м. Києва - УНІАН) вбачається, що скасовується лише один захід із забезпечення позову - щодо зупинення дії указу Президента України про дострокові вибори.

Натомість, як наголосив представник Секретаріат Президента, у зазначеній ухвалі Окружного адмінсуду не йдеться про два інші заходи: заборону Президенту України достроково припиняти повноваження Верховної Ради і заборону Центральній виборчій комісії здійснювати дії щодо підготовки до дострокових парламентських виборів.

«Нарешті, суд надав належну юридичну оцінку у цій справі. На сьогодні доведено, що суд першої інстанції не мав права ухвалювати таке рішення (щодо заборони дії указу Президента про оголошення дострокових виборів - УНІАН). А політична сила БЮТ таким способом займається політичним рейдерством», - прокоментував рішення суду Р.КИРИЛЮК.

У свою чергу, представник від БЮТ у суді, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО зазначив, що йому взагалі незрозуміле рішення суду, адже «судова інстанція скасувала ухвалу, яка вже сьогодні була скасована».

В.ПИСАРЕНКО також порівняв сьогоднішні події у залі Апеляційного адміністративного суду м. Києва із комедією та наголосив, що вони взагалі не мали ніякого юридичного змісту і підстав.

Наразі, як зазначив головуючий на засіданні суддя М.МЕЖЕВИЧ, зазначена ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку у Вищому адміністративному суді.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці.

Тим часом 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва і створив замість нього Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Разом з тим сьогодні, 28 жовтня, Окружний адміністративний суд Києва зупинив розгляд питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.

За словами народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, відповідне рішення було ухвалено за клопотанням БЮТ про зупинення провадження у цій справі.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що це пов’язано з тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив свій указ про проведення дострокових виборів 7 грудня. «Тому нема потреби і нема актуальності у розгляді цього питання», - сказав він.

Депутат сказав, що аналогічне клопотання подано і до Апеляційного адміністративного суду столиці.