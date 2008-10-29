У Донецьку комуністи пішли на штурм будівлі обладміністрації (фото)

У Донецьку відбулися зіткнення між учасниками комуністичного пікету і співробітниками міліції. Як повідомляє кореспондент “Острова”, група учасників акції протесту проти політики Президента Ющенка з криками «Руки геть від народу» спробувала прорвати міліційний кордон перед будівлею Донецької обласної державної адміністрації.

Правоохоронці вжили силових заходів, щоб не допустити мітингувальників до будівлі ДОДА, де зараз за участю Президентів України і Польщі проходить підсумкова сесія IX Форуму «Україна – Польща». За інформацією кореспондента «Острова», міліція не перевищувала своїх повноважень, проте в результаті зіткнення кількох людей, які намагалися прорвати міліційне оточення, повалили на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 активістів КПУ зібралися з червоними прапорами і гаслами неподалік від пам`ятника Тарасу Шевченку. На гаслах написано: «Ющенко, не лезь в НАТО!», «Долой пост президента!», «Ющенко – предатель интересов Украины», «Нет национал-фашизму в Украине!» та ін.

Як повідомив секретар обкому КПУ Сергій ІЛЬЇН, співробітники правоохоронних органів не пропустили мітингуючих до будинку Донецької облдержадміністрації. «Нам міськрада не дозволила проводити акцію протесту. Тоді ми звернулися до суду, і суд учора о 21.00 дав нам дозвіл проводити мітинг», - сказав С.ІЛЬЇН. Він обурився тим, що порушуючи рішення суду їх не пропустили до будівлі ОДА. «Ось вам у наявності наша демократія», - обурено заявив С.ІЛЬЇН.

Зараз будівля повністю оточена співробітниками міліції і захищена металевими турнікетами. До будівлі нікого не пропускають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідує з робочою поїздкою Донецьку область. Планується, що глава держави візьме участь у роботі дев`ятого форуму «Україна-Польща» і Міжнародному інвестиційному саміті Донецької області. У заході також візьме участь Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.

У зв`язку з організацією Євро-2012 Президенти України і Польщі також ознайомляться з ходом будівництва найсучаснішого футбольного стадіону «Донбас-Арена», який буде зданий в експлуатацію наступного року.

Напередодні прес-служба Донецького обкому КПУ з посиланням на першого секретаря Донецького обкому компартії, народного депутата України Миколу КРАВЧЕНКА поширила інформацію про проведення 29 жовтня в Донецьку акції протесту «у зв`язку з економічним самітом», аби «висловити свою позицію щодо політики і дій президента України».

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