ЦВК відмовилася підтримати зниження статусу Криму та Севастополя

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації трьом ініціативним групам всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зміни статусів Криму та Севастополя.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення було ухвалене 28 жовтня на черговому засіданні комісії, яке провів її голова Володимир ШАПОВАЛ.

13 жовтня 2008 року до ЦВК надійшло подання керуючого справами виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 8 жовтня 2008 року щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, Центрвиборчком встановив, що у місті Івано-Франківську 24 вересня 2008 року відбулися збори громадян для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму, у яких взяла участь 341 особа. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: „Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення закону України "Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України", яким передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя?”.

Здійснивши правовий аналіз поданих документів, ЦВК встановила, що вони не відповідають вимогам закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Зокрема, документи щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму подано до комісії не головою відповідної місцевої ради, а керуючим справами виконкому міської ради, тобто неналежним суб’єктом подання. Не дотримано вимог законодавства і в частині належного оформлення документів зазначених зборів громадян.

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по справі № 6-рп (справа про здійснення влади народом) встановив, що „результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов`язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов`язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. У цьому зв’язку комісія зазначає, що затверджене на зборах громадян формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді на нього, а відтак і визначення подальших дій відповідних органів держави.

ЦВК відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 24 вересня 2008 року в місті Івано-Франківську.

Це ж питання пропонувалось винести на всеукраїнський референдум на зборах громадян ще у двох населених пунктах. Однак після розгляду відповідних подань Хмельницького міського голови та секретаря Черкаської міської ради комісія відмовила в реєстрації ініціативних груп з проведення такого референдуму через недотримання вимог чинного законодавства.

Крім того, ЦВК на своєму засіданні затвердила Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, а також встановила форму заяви щодо включення до Державного реєстру виборців особи, яка проживає чи перебуває за межами України.

Як повідомляв УНІАН, збір підписів під вимогою призначити всеукраїнський референдум за народною ініціативою щодо зміни статусу Криму і скасування спеціального статусу Севастополя організовує всеукраїнське об`єднання «Свобода».