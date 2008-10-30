Звільнено начальника обласного УБОЗ, де вбили затриманого

Наказом міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА звільнено із займаної посади начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Чернігівській області Миколу СИЧА. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник УМВС України в Чернігівській області Іван КАТЕРИНЧУК.

Він уточнив, що підставою для звільнення начальника обласного УБОЗ стала кримінальна справа, порушена на початку жовтня проти співробітників управління за підозрою у вбивстві затриманого у Прилуках.

Також І.КАТЕРИНЧУК повідомив, що М.СИЧ зараз перебуває на лікарняному. "Його звільнено із займаної посади, щодо своєї подальшої служби в органах внутрішніх справ він має визначитися особисто", - сказав І.КАТЕРИНЧУК, уточнивши, що М.СИЧУ буде зроблено кілька кадрових пропозицій.

І.КАТЕРИНЧУК також поінформував, що за підсумками колегії УМВС в області призначені перевірки міськрайвідділів міліції у Прилуках і Ріпках. "Їх керівники перебувають на лікарняному, але я не виключаю, що вони будуть звільнені після того, як підлікуються", - наголосив головний міліціонер Чернігівщини.

При цьому він зазначив, що саме у Прилуках і Ріпках найгірша ситуація щодо відмов у порушенні кримінальних справ. "Ми хочемо домогтися, щоб працівники міліції не приховували злочини. Ніхто не питає процент розкриття. Усі заяви мають реєструватися", - заявив І.КАТЕРИНЧУК, підкресливши, що серйозні злочини не мають приховуватися відмовними матеріалами. "Я попереджав керівників, що буду жорстко реагувати", - резюмував І.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть затриманого, та перевищення службових повноважень працівниками УБОЗ УМВС України в Чернігівській області.

За підозрою у вчиненні згаданих злочинів було затримано чотирьох працівників зазначеного управління міліції, серед яких три офіцери і один прапорщик.

Раніше відділ зв`язків з громадськістю УМВС у Чернігівській області повідомляв, що 2 жовтня за підозрою у скоєнні низки злочинів у складі організованої злочинної групи на території Чернігівської області співробітники УБОЗ УМВС України в Чернігівські області затримали кількох жителів м. Прилуки.

Увечері того ж дня один із затриманих (1969 р.н.). поскаржився на погане самопочуття та запаморочення. Правоохоронці викликали “швидку допомогу” і почали надавати йому першу медичну допомогу, але підозрюваний, знепритомнівши, помер до приїзду медиків.