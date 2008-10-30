Харківських правозахисників не пускають у Темнівську колонію

Харківська правозахисна група занепокоєна долею ув`язнених, які перебувають у Темнівській виправній колонії №100 (Харківська область), у зв`язку із їхніми скаргами на дії адміністрації, а також відмовами керівництва колонії в організації зустрічі ув`язнених та правозахисників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

Харківські правозахисники інформують, що 13 жовтня вони отримали повідомлення про те, що в Темнівськой колонії № 100 до кількох ув`язнених була неправомірно застосована сила, після чого їх помістили в дисциплінарний ізолятор. Серед ув`язнених були і ті, які раніше скаржилися на дії адміністрації колонії у зв`язку із застосуванням до них насильства.

14 жовтня адвокат Аркадій БУЩЕНКО спробував зустрітися з ув`язненими, щоб перевірити інформацію, яка надійшла. Начальникові колонії було надано лист Харківської правозахисної групи, яка просила на підставі частини 3 статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу дати можливість адвокатові зустрітися з ув`язненими. Однак керівництво колонії у такій зустрічі відмовило.

28 жовтня А.БУЩЕНКО знову прибув в колонію з аналогічним проханням, проте адміністрація знову відмовилася надати побачення з ув`язненими.

Враховуючи характер отриманої інформації і той факт, що деякі з ув`язнених Темнівської колонії недавно звернулися в прокуратуру із скаргами на дії адміністрації, а також різку зміну позиції керівництва колонії відносно надання адвокатові доступу до ув`язнених, Харківська правозахисна група вважає, що "ряд ув`язнених дійсно піддалися незаконному застосуванню сили, а керівництво колонії вживає все для того, щоб сліди поганого поводження з ув`язненими зникли, і особи, винні в поганому поводженні, залишилися безкарними".