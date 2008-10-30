Франція вимагатиме від іммігрантів знання мови

Кандидати на імміграцію до Франції в рамках об’єднання родин з 1 грудня цього року повинні будуть знати французьку.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети Le Figaro, про це йдеться у декреті, який буде оприлюднено наприкінці тижня в “Офіційному журналі”.

Згідно з директивою, людина, що проситиме імміграційну візу з третіх країн в рамках виконання директиви про об’єднання родин, повинна буде складати мовний та цивілізаційний іспит, відповідаючи на нескладні запитання, наприклад: “Чи може у Франції дружина працювати без дозволу чоловіка?”.

Крім того, планується, що людина, яка збирається переїхати до Франції повинна буде проходити лінгвістичні курси. Від курсів звільнятимуться лише ті, хто має базові знання мови, особи, що закінчили франкомовні школи чи навчалися протягом року в університетах Франції.

Водночас, директива передбачає головним завданням курсів не отримання певного рівня мовних знань, а регулярність відвідування занять.

На переконання міністра імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солідарного розвитку Франції Бріса ОРТЕФЕ, знання мови сприятиме більш швидкій інтеграції іммігрантів у французьке суспільство.