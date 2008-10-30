У Маневицькій колонії кажуть, що не били в’язнів

Адміністрація Маневицької колонії на Волині спростовує факти побиття засуджених.

Напередодні виправний заклад пікетували родичі арештантів. Вони вимагали припинити знущатися з в’язнів. Тепер в обласному департаменті виконання покарань акцію протесту називають провокацією, а дії декількох засуджених - підбурюванням до непокори інших засуджених. Через це одинадцятьох із них перевели до інших виправних закладів.

Володимир Макогончук, начальник управління Департаменту з питань виконання покарань у Волинській області: "21-го жовтня керівництво області отримало оперативну інформацію щодо планування акції протесту засудженими... Намагалися підбурити більшість засуджених сектору максимального рівня безпеки. Щоб не допустити надзвичайної події, керівництво прийняло рішення про переведення засуджених".

Олександр Радощук, заступник голови обласної спостережної комісії: "Почала інформація поширюватися в ЗМІ, перевірили як утримують засуджених. Були в усіх камерах – піднімали рубашки, щоб переконатися чи їх били. Перевірили три поверхи і жодної скарги не було".

5 канал