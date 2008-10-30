Єврокомісія хоче повної заборони куріння на роботі

Єврокомісія хоче загальноєвропейської заборони куріння на роботі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила на брифінгу представник Єврокомісії Шанталь ЮГ.

“Комісар (з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА – УНІАН) ШПІДЛА хотів би заборонити куріння на робочому місці як з точки зору охорони здоров’я, так і з точки зору безпеки. На цій дуже ранній стадії дискусій ми плануємо порадитися із соціальними партнерами з цього питання, маються на увазі роботодавці та профспілки”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що проект законодавства, скоріш за все, буде розроблений вже після обрання нової Комісії в 2009 році.

“Важливо розпочати дебати і “запустити м’ячик”, - сказала Ш.ЮГ.

На сьогодні заборона на куріння на робочих місцях запроваджена лише в Ірландії, Італії, Іспанії, Франції та Великобританії.

За словами представника Єврокомісії, поки важко сказати, які саме робочі місця підпадатимуть під дію директиви ЄС, але однозначно, що до таких місць будуть віднесені бари, ресторани та паби, де працівники можуть піддаватися пасивному курінню, яке також є небезпечним.

Представник Єврокомісії також зазначила, що в цілому щорічно в ЄС від захворювань, пов’язаних з курінням помирають близько півмільйона людей, ще 80 тис. помирають через пасивне куріння.