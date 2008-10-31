СБУ хоче надати закарпатському сепаратизму статус донецького

Виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що сепаратистські організації в Україні нечисленні і не підтримуються владою, і тому безпечні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

«З приводу масштабу погрози – ці організації (сепаратистські організації – УНІАН) нечисленні і, більш того, по суті, є штучно створеними із зовнішнім фінансуванням. Тому говорити можна і потрібно, що ми знаємо адекватно, що вони роблять, ми їх переслідуватимемо в правовому і судовому порядку», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Керівник СБУ зазначив, що такі організації «не несуть серйозної загрози, оскільки є нечисленними і не підтримуються перш за все ні місцевою владою, ні центральною владою».

Він також зазначив, що сьогодні СБУ розслідує декілька кримінальних справ, пов`язаних із сепаратистськими проявами. «Триває розслідування кримінальної справи, яку було порушено в червні цього року в Закарпатській області щодо так званого Європейського конгресу русинів. Навіть у Європі цю організацію не визнають, тому це брехливе і неправдиве використання слова «європейський» представниками цієї, так званої організації», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «сепаратизму в Закарпатті дали рішучу відсіч - там розслідують кримінальну справу, допитані основні ініціатори цих зборів». При цьому в.о. голови СБУ зазначив, що для правоохоронців «головне, щоб була дана правова оцінка через український суд подібним сепаратистським діям».

«Ми хотіли б як серйозна державна структура вийти на такий самий результат, який ми маємо щодо «Донецької республіки», тобто судова заборона діяльності даної організації», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. «Ми в жодному разі не говоримо про репресії щодо людей, ми говоримо про чітко визначений законодавством спосіб, як Україна може через суд забороняти діяльність подібних організацій», – уточнив він.