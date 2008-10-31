Вдвічі дорожчі візи до ЄС - проблема українців?

Бельгія хоче покращити процес видачі віз українцям, однак не впевнена, що використання посередників суперечить законодавству ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив в інтерв’ю українським інформагентствам прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ напередодні свого візиту до Києва.

“Я хоче дуже чітко сказати: ми хочемо вирішити проблему. І ми хочемо відповідати законодавству ЄС, але ми не переконані, що тут є порушення європейського законодавства”, - сказав він.

Прем’єр зазначив, що Бельгія разом з 6-ма іншими країнами-членами ЄС, уклала угоду з комерційною компанією, оформлення віз через яку приводить до збільшення їх вартості на 25 євро – до 60 євро.

“Наскільки ми розуміємо, уряд України не стільки незадоволений тим, що ми користуємося послугами комерційної фірми, скільки саме зростанням ціни. Але ви можете звертатися як напряму до посольства, так і до комерційної компанії”, - сказав І.ЛЕТЕРМ.

Він також зазначив, що зараз, країни-члени ЄС, що користуються послугами комерційного посередника, ведуть переговори з Єврокомісією та Європарламентом щодо того, як виконати вимоги Угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2007 року посольства Бельгії і Нідерландів почали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений аутсорсинговою компанією VFS. Вартість послуги в центрі - 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни повинні сплатити вартість візи - 35 євро. Посольства Німеччини, Франції, Італії та Великобританії також співпрацюють з посередницькими компаніями при оформленні віз. Офіційно, людина, що хоче отримати візу, має вибір: отримувати її напряму у консульському відділі чи через компанію посередника (яка не гарантує отримання візи, а лише займається передачею документів – УНІАН), однак на практиці співробітники посольств намагаються якомога частіше направляти громадян, що хочуть отримати візи, до компанії-посередника.

Ще у березні 2007 року до підписання угоди про спрощення візового режиму представник Єврокомісії Емма АДВІН висловила переконання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.

Україна і Європейський Союз підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007, вона набрала чинності з 1 січня 2008 року.

При цьому, лише за перші 4 місяці дії угоди, МЗС України зафіксувало близько 150 порушень її положень країнами-членами ЄС.

За оцінками українського МЗС, Бельгія входить до групи країн, що проводять дуже недружню політику щодо України у візовій політиці. До цієї групи також входять Німеччина, Іспанія та Нідерланди.