Як я проходив техогляд на станції діагностики ДАІ

Технічний огляд транспортних засобів перетворено на фікцію. Більшість водіїв взагалі припинила їздити на техогляд. Вони просто купують талони ТО за хабарі, адже метою діагностики є збивання грошей, а не техогляд...

У корумпованості ДАІ я знову мав змогу переконатися під час проходження моїм автомобілем технічного огляду на станції діагностики Державтоінспекції.

Приїхавши на відому всім киянам адресу Туполєва, 19, ми з дружиною стали вивчати графік роботи діагностики, що висить біля КПП. Не пройшло й хвилини, як до нас підійшов невідомий і запитав про наші плани. Вислухавши, він заявив, що офіційним способом техогляд я проходитиму тяжко й довго. Як альтернативу таким мукам він запропонував передати йому 250 гривень та всі необхідні квитанції і пообіцяв негайно винести талон про проходження ТО.

Від такої пропозиції я лише розсміявся. Маючи практично новий ДЕУ-Сенс (1,5 року акуратної експлуатації), я анітрохи не сумнівався, що він пройде діагностику без проблем. Окрім того, працівники всіх СТО, де планово обслуговувався мій автомобіль, в один голос казали, що він у чудовому стані.

Проте результати технічного огляду стали для мене холодним душем. Виявилося, що задні гальма мого авто працюють удвічі гірше норми, а вогнегасник має важити два кілограми, а не один.

Незважаючи на брак часу, я як сумлінний громадянин і відповідальний учасник дорожнього руху все ж таки вирішив усунути вади, а не „прискорювати” процес. Того ж дня поїхав на СТО, де моєму авто відрегулювали задні гальма. Мав намір також поміняти вогнегасник. Проте, відвідавши кілька профільних магазинів, щоразу чув, що протипожежних засобів для вантажівок у них у продажу немає. Порившись у нормативній базі, я піймав станцію діагностики на брехні – немає такої норми, яка зобов’язувала б тримати в легковій машині двокілограмовий вогнегасник.

Наступного дня з відрегульованими задніми гальмами та спокійним сумлінням я знову приїхав на техогляд. І знову його не пройшов. Машина знову стала на стенд, на моніторі замиготіли незрозумілі цифри. І знову суворий вердикт – показники ефективності задніх гальм суттєво не змінилися. Тонкі натяки стали чіткими.

Я знову завіз машину на СТО і перевірив задні гальма. Вони були в порядку. Після напруженої розмови з керівником станції діагностики талон техогляду я таки отримав.

Такий типовий сьогодні підхід працівників ДАІ, спрямований на «видоювання», має виразні наслідки в загальноукраїнському масштабі. Технічний огляд транспортних засобів перетворено на фікцію. Більшість водіїв, знаючи про те, що метою діагностики є збивання грошей, а не об’єктивна оцінка технічного стану їхніх автомобілів, взагалі припинила їздити на техогляд. Натомість вони просто купують талони ТО за хабарі. А от яким чином це відбувається – питання скоріше керівництва МВС.

Адже згідно з дослідженнями самої ж Державтоінспекції технічна несправність транспортних засобів стає причиною від 10 до 15% усіх аварій. Не сумніваюся, що більшість несправних машин, котрі стали катафалком на той світ, мали талон про проходження техогляду.

Яскравою ілюстрацією сумних наслідків корупції станцій діагностики ДАІ є аварії пасажирських автобусів та маршруток. Так, аварія автобуса в Криму, що сталася влітку минулого року, забрала життя шести чоловік. 46 пасажирів отримали травми.

Старезні машини часто стають причина заторів на дорогах. Хоча на лобовому склі цього металолому – можете не сумніватися – прикріплено талон ТО.

Як не прикро, тему фактичної відсутності техогляду транспортних засобів в Україні ігнорують усі: керівництво МВС, засоби масової інформації, громадські організації, включно з громадською радою при МВС.

Утім, через такі аварії обриваються життя, сиротіють діти... Не звертати на це уваги – злочин. Тож якщо міністр внутрішніх справ Юрій Луценко має державну свідомість чи хоч просто людяність, то має обов’язково втрутитися в ситуацію й раз і назавжди припинити корупційні схеми при отриманні талона техогляду ДАІ.

Микола Єременко, голова дискусійного клубу „Відкрите коло”