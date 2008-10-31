«Що це за махновщина?» - Ющенко хоче подивитися в очі одному судді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає негайно звільнити працівників правоохоронних органів, які сприяють корупції чи скоюють корупційні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

В.ЮЩЕНКО піддав жорсткій критиці те, що в службах, які мають в першу чергу боротися з корупцією – СБУ, прокуратурі, міліції – є люди, які покривають корупцію.

Він навів статистику, що лише за результатами прокурорської перевірки 127 співробітників СБУ були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Глава держави також повідомив, що на сьогодні прокуратура передала у суди 1400 кримінальних справ щодо корупційних діянь та контрабанди. З них 281 стосуються працівників міліції. «Кожна 4 справа по міліції, я переконаний, що навіть одна справа - це пляма на всю службу», - сказав Президент.

За його слаломи, 171 справа стосується депутатів районного рівня, 105 справ - працівників місцевих державних адміністрацій, 83 справи - податківців, 16 справ - суддів.

Також Президент навів конкретні приклади виявлення корупційних діянь в органах прокуратури.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що очікує від керівництва Генеральної прокуратури та СБУ миттєвої реакції на ці злочини і вимагає, щоб працівники правоохоронних органів, які виявилися причетними до споєння корупційних діянь, були негайно звільненні.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його турбує й інша статистика. Президент зауважив, що за згаданими 1400 кримінальними справами було засуджено лише 178 осіб. При цьому лише 5 - до позбавлення волі й трьох - до обмеження волі.

«Видали гори інформації і народили мишу», - сказав глава держави. Він запитав у керівників Генпрокуратури і СБУ, чому так непрофесійно відстоюються інтереси держави в судах.

Також Президент звернув увагу на недопущення затягування судами розгляду відповідних справ.

Крім того, він розкритикував практику призупинення судами дії виконавчих проваджень про примусові збори митних платежів.

«Правоохоронна система виявилась слабшою, ніж інтереси однією людини», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО навів багато конкретних прикладів щодо порушень в правоохоронних органах, судах, які призводять до фактичного «кришування» корупції. Зокрема, він повідомив випадок, що один суддя прийняв рішення на все життя звільнити інваліда війни від сплати податків при імпорті товарів, а ця особа завозила в Україну переважна престижні марки автомобілів. «Що це за махновщина?», - запитав Президент.

Він підкреслив, що хотів би подивитись в очі цьому судді й запитати: «Скільки необхідно заплатити за таке рішення».

Президент висловив здивування, чому досі прокуратура не відреагувала на цей факт, і чому досі у Вищій раді юстиції немає подання на звільнення цього судді.