СБУ готова хоч зараз розвінчати міфи про УПА, але...

СБУ готова хоч зараз розвінчати міфи про УПА.

Проте, як зазначив в ефірі Радіо Свобода директор галузевого державного архіву СБУ Володимир В’ятрович, «наприклад, щоб спростувати інформацію про те, що ніби-то УПА було засуджене нюрнберзьким процесом, потрібно лише взяти 40-томник нюрнберзького процесу (яке ніколи не було оприлюднене в повному обсязі російською мовою, тим паче українською) і бодай знайти абревіатуру УПА – цього зробити не вдасться».

«Розвінчую міф про нагороду Романа Шухевича залізним хрестом Адольфом Гітлером. Є списки усіх людей, нагороджених залізним хрестом і серед них Романа Шухевича немає», – зауважив Володимир В’ятрович.

За його словами, «потрібно вирішувати проблему відкриття доступу до інформації».

«Недоступно дуже багато інформації, яка стосується Радянського Союзу.., тому що ця інформація й досі захищається законодавством України. У нас є закон «Про інформацію», закон «Про державну таємницю», закон « Про державний архівний фонд», які накладають обмеження про використання цієї інформації, якщо на неї було накладено гриф «цілком таємно», не зважаючи на те, що держава, яка наклала цей гриф, вже давно не існує.

Лише парламент може виправити ситуацію, але наразі це питання в уряді відкладають у «шухляду», – наголосив директор галузевого державного архіву Служби безпеки України.

При цьому він зауважив, що «Левова частка унікальної збірки документів, які СБУ успадкувала від каральних органів радянської влади, залишаються в Україні, а не в Росії, тим паче Прибалтійських країнах, де їх спалювали».

«Інформація, яка міститься в архівах СБУ по-новому висвітлює історію України 20-го століття (1917-91 років). А зараз висвітлення української історії і, зокрема, УПА – це роздмухування певних міфів, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні», – сказав Володимир В’ятрович.

«Найкращим зразком вирішення питання протиріч між ветеранами Великої Вітчизняної війни та ветеранами УПА є литовський досвід. Там (у Литві – ред.) було збережено спеціальний соціальний статус для ветеранів Великої Вітчизняної війни з пенсіями та соціальними доплатами і введено інший окремий статус – ветерани визвольного руху», – зазначив директор галузевого державного архіву СБУ.