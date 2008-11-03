Білоруська опозиція провела два мітинги

Відзначили «Дзяди»

У Білорусі представники опозиції вчора відзначили «Дзяди» - День пам`яті предків. Близько 2 тис. осіб взяли участь в акціях в урочищі Куропати, де знаходиться місце масових поховань жертв сталінських репресій, передає радіо «Свобода». Акції були організовані партією «Білоруський народний фронт» і Консервативно-християнською партією. Обидва мітинги білоруської опозиції в Куропатах завершилися без будь-яких інцидентів.

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