Європейський суд прийняв до розгляду справу про Катинь

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі прийняв до розгляду скаргу у зв`язку з відмовою російських правових інстанцій задовольнити позов нащадків розстріляних в Катині польських офіцерів, повідомляє "Независимая газета".

До Страсбурзького суду звернулися син і онук офіцерів Війська польського Ежи Яновець і Антоній Рибовський, які безрезультатно добивалися від російських інстанцій доступу до документів про своїх загиблих родичів. Російські суди відмовилися визнати родичів позивачів жертвами злочину.

Звернення до Європейського суду польські громадяни обгрунтовують тим, що Росія порушує їх право на справедливий суд, не виконуючи положення Конвенції ООН з прав людини, що зобов`язує країни забезпечувати захист життя і пояснювати кожен випадок смерті.

24 жовтня Хамовнічеський суд Москви відмовився реабілітувати розстріляних в 1940 році в Катинському лісі польських офіцерів. У прокуратурі заявили, що немає жодних відомостей, які говорили б про те, що відносно цих людей були застосовані репресії.

У липні 2007 року цей же суд відмовився прийняти скаргу про реабілітацію польських офіцерів. В середині жовтня Московський окружний військовий суд визнав законним припинення кримінальної справи про розстріл польських офіцерів в Катині. Підставою для такого рішення стало те, що тіла загиблих офіцерів ідентифіковані не були.

ХПГ