Показ фільму ”Назви своє ім`я” до Міжнародного дня проти фашизму і антисемітизму

Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують 6 листопада о 18:30 на захід до Міжнародного дня проти фашизму і антисемітизму. Відбудеться: показ фільму «Назви своє ім`я / Spell your name» (2006) та відкрита дискусія за участи Анатолія Подольського (директор Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидат історичних наук).

"Назви своє ім`я" – це повнометражний документальний фільм про Голокост на території України. Фільм створено Інститутом відеоісторії й освіти Фонду Шоа при Університеті Південної Каліфорнії завдяки внеску Віктора Пінчука й за співпраці з Фондом Віктора Пінчука. Режисер цього українського документального фільму Сергій Буковський створив фільм на основі свідоцтв українською та російською мовами з архіву Інституту Фонду Шоа, а також сучасних кадрів, знятих на території України.

Режисер Сергій Буковський запрошує глядача в подорож відкриттів, поринаючи разом з українськими студентками-розшифровувачками у свідоцтва місцевих єврейських жителів, які дивом вціліли під час масових розстрілів, а також тих, хто рятував своїх друзів, сусідів і зовсім незнайомих людей під час Голокосту. Ми довідаємося про те, що їм довелось пережити, і разом з тим одержимо можливість поглянути на сучасну Україну й довідатися про етнічні стереотипи, що продовжують існувати й понині, а також про те, як пострадянське суспільство вирішує питання про увічнення місць масових розстрілів десятків тисяч єврейських родин та інших жертв нацизму.

Ведуча вечора: Тамара Марценюк – активістка Amnesty International, соціолог, кафедра соціології НаУКМА.

Довідка: 9 листопада – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Цю дату обрали у зв`язку із подіями в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р., відомими, як Кришталева Ніч або Ніч розбитих вітрин. Тоді у Німеччині сталися єврейські погроми: синагоги були спалені, крамниці та домівки євреїв розгромлені, сталися масові вбивства.

Всесвітній рух Amnesty International ― це 56 національних секцій та структур, більше 7.5 тисяч місцевих груп та більш ніж 2.2 мільйонів членів та прихильників у 140 країнах світу. Місія AI полягає у здійсненні досліджень і вжитті заходів із попередження та припинення грубих порушень будь-яких прав людини. Всі вони є невід`ємними правами – від свободи слова та зібрань до права на збереження фізичної та психічної цілісності, від права на захист від дискримінації до права на притулок.

Вхід вільний. Вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13.

Довідки: Ольга Веснянка 8 0503346604, Тамара Марценюк: 80976596632