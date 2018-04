Прес-конференція за результатами візиту в Україну голови Європейської мережі Уповноважених з прав дитини Джорджа Москоса та Уповноваженого з прав дитини республіки Литва Риманте Саласевисите

Проводиться акредитація на прес-конференцію за результатами візиту в Україну голови Європейської мережі Уповноважених з прав дитини (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children) Джорджа Москоса та Уповноваженого з прав дитини республіки Литва Риманте Саласевисите. Network of Ombudspersons for Children). Учасники: Джордж Москос; Риманте Саласевисите; заст.представника Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Ріта Путіайнен; народний депутат України, автор проекту Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини» Олександр Фельдман. Початок 4 листопада о 13-00 (ІМК, вул. Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Телефони: 8(097) 761-10-28, 581-77-37, e-mail: pr@intermedia.org.ua.