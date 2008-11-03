17-річний син депутата на «Ауді А-8» на смерть збив 19-річного студента

На трасі Київ - Харків - Довжанський в Дергачьовському районі вчора близько 22:00 водій «Ауді А-8» на смерть збив пішохода – 19-річного студента одного з харківських вузів - і сховався з місця події. Пізніше, за інформацією «МедиаПорта», з`ясувалося, що за кермом машини був син депутата обласної ради.

Як повідомили в ЦГС МВС України в Харківській області, «за гарячими слідами» правоохоронці на перетині доріг Київ - Харків - Довжанський і Харків - Щербаковка виявили автомобіль «Ауді» з характерними для такого ДТП пошкодженнями: розбите лобове скло, вм`ятини на капоті. Поряд була молода людина, яка представилася правоохоронцям Дмитром Каратумановим і вказала дату народження 1989 рік. Від пояснень у присутності адвоката він відмовився, після чого його доправили до лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Як з`ясувалося пізніше, повідомили в міліції, номери автомобіля, за кермом якого перебувала молода людина, належать зовсім іншій машині, а хлопець на два роки молодший – йому 17 років, і сідати за кермо він не мав права.