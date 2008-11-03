До кінця року роботу втратять півмільйона українців

Член правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття Петро ПЕТРИЧЕНКО прогнозує, що до кінця цього року роботу можуть втратити ще півмільйона українців.

Про це він сказав газеті «Коментарі».

За словами П.ПЕТРИЧЕНКА, ті, хто не зможе швидко знайти нове місце роботи, звернуться за допомогою до Фонду соціального страхування, що істотно збільшить навантаження на нього.

Водночас, зазначає видання, чиновники заявляють, що готові до цього. Зокрема, за словами першого заступника міністра з питань праці та соціальної політики Павла РОЗЕНКА, сьогодні бюджет Фонду на випадок безробіття профіцитний, що дозволяє йому забезпечити виплату кількості допомоги, що збільшується.

Крім того, Центр зайнятості може забезпечити швидке працевлаштування громадян, які втратили роботу, оскільки до останнього часу кількість вакансій перевищувала кількість працівників, які перебувають на обліку, сказав П.РОЗЕНКО.

Крім того, Центр зайнятості готовий перенавчати людей або дати їм стартовий капітал на початок приватного бізнесу. Якщо ж у Фонду виникнуть фінансові проблеми, Мінсоцпраці ініціюватиме виділення йому додаткових коштів.

Заступник міністра фінансів, що курирує у відомстві соціальні питання, Володимир МАТВІЙЧУК, припускає, що обсяг цих витрат зросте мінімум на 30%, на що щомісячно Кабміну доведеться виділяти по 100 млн. грн, які можуть бути взяті із коштів уряду, що знаходяться на єдиному казначейському рахунку, пишуть «Коментарі», зазначаючи, що за підрахунками «регіонала» Миколи АЗАРОВА, ця сума становить близько 19 млрд. грн.

Винайти додаткові кошти для виплати допомоги у Фонді обіцяють і за рахунок скорочення власних витрат.