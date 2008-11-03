Росія хоче дістати біженця Сусарова у Фінляндії

Російська Федерація звернулась до Фінляндії з запитом на екстрадицію біженця Льоми Сусарова.

За інформацією УГСПЛ, слухання справи призначено на 4 листопада.

"На відміну від української влади, Фінляндія вирішила не застосовувати до Сусарова заходів з позбавлення волі. Льома перебуває в доброму гуморі та сподівається, що винесене рішення буде на його користь", - повідомляє сайт УГСПЛ.

Як повідомляв УНІАН, громадянин Росії Льома Сусаров утік з Чеченської республіки, де він проживав, до Азербайджану наприкінці 2005 року. У 2006 році представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Баку визнало його біженцем. Після того, як 9 листопада 2006 року невідомими був викрадений односелець Л.Сусарова, з яким той проживав в одній квартирі, побоюючись за власне життя, Л.Сусаров виїхав до України. Російська сторона оголосила Л.Сусарова у міжнародний розшук.

20 липня 2007 року Солом’янський районний суд м. Києва санкціонував утримання біженця під вартою. 27 липня Генеральна прокуратура України ухвалила рішення передати Л.Сусарова російським силовим структурам. 6 серпня Апеляційний суд Києва постановив залишити його під вартою "до вирішення питання про екстрадицію". 23 серпня Печерський суд відмовив адвокатові ув’язненого у розгляді його скарги на рішення Генпрокуратури. Адвокат Л.Сусарова оскаржив це рішення у суді вищої інстанції. Київський окружний адміністративний суд визнав рішення Генпрокуратури про екстрадицію Льоми Сусарова до РФ неправомірним. Після того Л.Сусаров переїхав до Фінляндії.

Детальніше про справу Л.Сусарова тут.