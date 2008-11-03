Кримінальне законодавство в Україні далеке від європейських норм

Завершився трирічний спільний проект Європейського союзу і Ради Європи "Міжнародне співробітництво у кримінальних справах в Україні". Його завданням було підготувати Україну для міжнародної співпраці в боротьбі з організованою та особливо небезпечною злочинністю.

Керівники проекту від європейських організацій та України звернули увагу на поступ у розробці правової бази міжнародної співпраці у сфері боротьби зі злочинністю. Створюється електронна база даних для обробки запитів з-за кордону, надаються експертні поради в реалізації європейських конвенцій, а також зміцнюються контакти між прокурорами і мін`юстом України та їхніми колегами з європейських країн. Натомість, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив Денис Ковриженко вважає, що українські кримінальні закони, як і раніше, далекі від європейських норм: «Кримінально-процесуальне законодавство взагалі не адаптоване, бо є ціла низка питань, які не відображені в Кримінально-процесуальному кодексі. Який, до речі, дуже застарів». Зі свого боку, заступник голови парламентського комітету із забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стретович заявив, що взагалі не відчув жодного впливу цього проекту на адаптацію українського законодавства до європейського.

Німецька хвиля