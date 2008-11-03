В Дагестані знайшли мертвим правозахисника

Дагестанський правозахисник Мустапа Абдурахманов, що є членом організації "Матері Дагестану за права людини", був знайдений мертвим в Махачкалі в четвер, 30 жовтня.

Соратники правозахисника заявляють про можливу насильницьку смерть, повідомляє "Кавказький вузол".

"Мустапа Абдурахманов, 1966 років народження, пропав напередодні вдень. Поїхав забирати дочок з медресе (релігійної школи), але до них не доїхав, зник. Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що його тіло в морзі. До тіла допустять лише 31 жовтня, але працівник моргу нам сказав, що його (Абдурахманова) убили", - розповів колега Абдурахманова Ісмаїл Бутдаєв агентству РИА "Новости".

Організація "Матері Дагестану", що існує з серпня 2007 року, займається захистом прав людей, які постраждали від свавілля міліції та органів влади. У поле зору організації потрапляють перш за все люди, що переслідуються через родинні зв`язки з бойовиками і через свої релігійні переконання. "Матері Дагестану" звинувачували спецслужби у викраданні жителів республіки. Організація регулярно проводила мітинги, пікети і голодування на знак протесту.