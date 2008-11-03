Автор карикатури на Путіна отримав рік в’язниці (фото)

Мешканець російського Барнаула, який розмістив на власному сайті в Інтернеті карикатурний колаж, що зображує прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна у вигляді скінхеда, отримав рік ув’язнення, повідомляє CNews. Сайт «Цензор.нет» наводить колаж, за який було засуджено барнаульця:

Індустріальний районний суд Барнаула визнав Олександра (прізвище не називають) винним у розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі та публічній образі представника влади при виконанні ним посадових обов’язків. Йому доведеться провести рік у колонії-поселенні.

Під час обшуку у Олександра вдома було виявлено націоналістичну атрибутику, зображення нацистської свастики, заборонена газета «Лимонка» та відеоплівка, на якій він разом із скінхедами-друзями вчиться битись у лісі. Підсудний є членом руху «Русская нация» і раніше був затриманий за участь у забороненому мітингу «Руху проти нелегальної іміграції».

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