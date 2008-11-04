Показ документального фільму ”Параграф 175/Рожевий трикутник” Роба про переслідування гомосексуалів у нацистській Німеччині

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошує журналістів 11 листопада о 17.00, взяти участь у Медіа-клубі "На сіновалі" до Міжнародного дня проти фашизму та антисемітизму.

У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться:

- показ документального фільму "Параграф 175/Рожевий трикутник" Роба Епштейна й Джефрі Фрідмана (США, Німеччина, Велика Британія, англ. мовою) про переслідування гомосексуалів у нацистській Німеччині;

- дискусія, до якої запрошені експерти: Андрій Маймулахін (інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок "Наш світ"), Лайма Гейдар (інформаційно-освітній центр "Жіноча Мережа"), Святослав Шеремет (ВГО «Гей-Форум України»).

9 листопада – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Цю дату обрали у зв`язку із подіями в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р., відомими, як Кришталева Ніч або Ніч розбитих вітрин. Тоді у Німеччині сталися єврейські погроми: синагоги були спалені, крамниці та домівки євреїв розгромлені, сталися масові вбивства.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до:

Ольги Веснянки, ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.