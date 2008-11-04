Спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів та Громадські Об’єднання» за підтримки ІМІ оголошує конкурс для журналістів всеукраїнських та регіональних ЗМІ на кращу роботу з тематики захисту прав споживачів в Україні.

Конкурс відбуватиметься за чотирма номінаціями: телесюжет чи програма, радіосюжет чи програма, друкована публікація, інтернет публікація.

Мета конкурсу - популяризація висвітлення у ЗМІ тем щодо прав споживачів та їх захисту в Україні, незалежних експретих товарів та послуг щодо їх якості. В конкурсі можуть брати участь авторські роботи, які були опубліковані або вийшли в теле- та радіо ефір з 1 січня 2008 по 31 січня 2009 року.

Переможці конкурсу отримають грошову винагороду, право на подорож до Німеччини та тижневе стажування в Інституті Штіфтунг Варентест (Німеччина, Берлін). Визначати переможців буде журі у складі 6 авторитетних експертів.

Роботи будуть прийматися з 1 листопада 2008 року по 31 січня 2009 року за адресою: Київ-54, абонентська скринька №82 , та за електронною адресою info@imi.org.ua.

Детальніше про умови конкурсу можна ознайомитися за адресою: www.consumerinfo.org.ua