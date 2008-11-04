В Україні вже скоротили 30 тисяч людей

Голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ (фракція БЮТ) заявляє, що в хімічній і металургійній галузях вже скорочено 30 тисяч правцівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ВОЛИНЕЦЬ заявив сьогодні в Кабінеті Міністрів.

“На сьогодні в Україні вже близько 30 тисяч людей втратили роботу – це, в першу чергу, хімічна промисловість і металургійний комплекс. Ще близько 100 тисяч людей працюють неповний робочий день. І я знаю про те, що саме металургійний комплекс має намір викинути на вулицю ще не один десяток людей», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Голова Конфедерації вільних профспілок має намір запропонувати уряду створити державний комітет суспільних робіт, за допомогою якого можна буде залучати звільнених людей до будівництва доріг, житла, а також у сільське господарство. Він нагадав, що за часів великої депресії в США було створене Міністерство суспільних робіт, що займалося організацією і залученням людей, які втратили в результаті кризи роботу, до будівництва доріг.

Крім того, М.ВОЛИНЕЦЬ ініціює створення єдиного фонду соціального страхування.

“На даний час у нас існує три фонди соціального страхування - недержавні, які щорічно збирають 16 млрд. грн. Я знаю, що 50% цих коштів фондів використовується неефективно», - пояснив він.

Голова Конфедерації вільних профспілок також пропонує підсилити державну інспекцію праці в частині здійснення контролю за діяльністю підприємств в умовах кризи.