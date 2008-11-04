Мер Нової Каховки виграв суд у журналіста

Завершився розгляд справи за позовом кореспондента комунальної газети «Нова Каховка» Костянтина Іванова до мера міста Володимира Коваленка.

Про це повідомив новокаховський журналіст Сергій Цигипа.

У заявлених позовних вимогах – публічному вибаченні зі шпальт газети «Нова Каховка» та відшкодуванні однієї гривні моральних збитків – позивачеві було відмовлено. Нагадаємо, факт публічних погроз Володимира Коваленка на адресу журналіста було зафіксовано на аудіозаписі. «… а в наступному номері читаємо про дитячий садок. В мене виникає питання: либо написал какой-то недоумок, либо ублюдок. Потому что, если возникла проблема, то приди и спроси. А если не пришёл и не спросил, то заслуживаешь на то, чтобы тебя в тайном углу затащил и начистил мордяку по полное число…», - зокрема, сказав пан Коваленко.

Костянтину Іванову не вдалося довести в суді, що все це було сказано мером саме на його адресу. «Таким чином суд дійшов висновку, що в судовому засіданні не знайшов підтвердження факт поширення міським головою під час публічного виступу на нараді висловлювань, які не відповідають дійсності, порочать честь, гідність, ділову репутацію позивача, оскільки образливі висловлювання міського голови не персоніфіковані, а тому немає достатніх підстав вважати, що саме Іванова Костянтина Віталійовича міський голова Коваленко В.І. назвав «недоумком» та «ублюдком», а обличчя – «мордякою», тому сприйняття цієї інформації позивачем на свою адресу є його суб’єктивним ставленням до цього, що виключає відповідальність Коваленка В.І. за поширення недостовірної інформації саме щодо позивача», - йдеться у рішенні суду.

Свідок, головний редактор газети «Нова Каховка» Віктор Васильєв, засвідчив, що проблемні питання, які обговорювались на нараді, були предметом різних публікацій у багатьох виданнях різних ЗМІ, а не лише у публікаціях Костянтина Іванова. Таким чином, сказане Володимиром Коваленком могло стосуватись будь-якого з журналістів, а не лише пана Іванова.

Поки що невідомо, чи Костянтин Іванов збирається оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.

«Телекритика»