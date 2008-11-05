Прес-конференція проекту Європейського Союзу ”Міжнародне співробітництво у кримінальних справах за допомогою Інтерполу” та відкриття навчального центру у Київському національному університеті внутрішніх справ
Представники ЗМІ запрошуються взяти участь в підсумковій прес-конференції проекту Європейського Союзу "Міжнародне співробітництво у кримінальних справах за допомогою Інтерполу" та церемонії відкриття навчального центру у Київському національному університеті внутрішніх справ. Бюджет проекту за фінансування ЄС склав 1 млн. євро.
Прес-конференція та офіційна церемонія відкриття навчального центру відбудуться за такою програмою:
Дата: 6 листопада 2008 р.
Місце: Київський національний університет внутрішніх справ
Солом`янська площа 1, Київ
Розклад: 14:45 - 15:00 Реєстрація учасників
15:00 - 15:15 Привітання від адміністрації університету
15:15 – 15:30 Екскурсія по університету
15:50 - 16:00 Офіційна церемонія відкриття навчального класу Інтерполу. Передача навчальних модулів
Виступи:
Володимир Бедриківський, перший заступник Міністра внутрішніх справ України
Лаура Гараняні, Керівник програм співпраці, Представництво Європейської Комісії в Україні
Жан-Мішель Лобутан, виконавчий директор служби поліції, Інтерпол
16:05 - 16:50 прес-конференція
17:20 – 18:30 прийняття
Проект ЄС "Міжнародне співробітництво у кримінальних справах за допомогою Інтерполу, що розпочався в січні 2007 року, надав працівникам правоохоронних органів України сучасне обладнання та доступ до глобальної комунікаційної системи та баз даних Інтерполу. В рамках проекту було також створено навчальний центр, що буде представлений пресі 6 листопада 2008 року.
Для додаткової інформації та реєстрації, прохання звертатися до пана Євгена Паніотова, Національного центрального офісу Інтерполу в Україні за електронною адресою: Ncb.kiev@ua.igcs.int або телефоном (044) 256 1253.