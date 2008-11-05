Як оминути заборону на мовлення російських каналів в Україні

Російська громада Криму хоче звернутися до керівництва Російської Федерації з пропозицією встановити на території Краснодарського краю РФ радіоретрансляційну станцію, яка дозволила б жителям Автономної Республіки Крим безперешкодно приймати в ефірі російські радіопрограми.

Про це говориться в заяві президії думи Російської общини Криму, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Російська община Криму заявляє про готовність виступити з пропозиціями на сесії Верховної Ради Криму, які визначать можливість для масового розвитку в Криму мереж колективного прийому супутникового телебачення, а також звертатиметься до керівництва Російської Федерації з пропозицією встановити на території Краснодарського краю радіоретрансляційну станцію, робота якої дозволить жителям АРК вільно приймати в ефірі російські радіопрограми», - йдеться в документі.

* * * Російську общину Криму очолює перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. За інформацією газети «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі.

Як повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня 2008 року минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.