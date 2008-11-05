Через загибель підлітка на змаганнях із тхеквандо відкриють кримінальну справу?

Міліція розглядає можливість відкриття кримінальної справи за фактом загибелі підлітка на змаганнях із тхеквандо в Кременчуці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Кременчуцького міського управління внутрішніх справ Василь ОВЧАРЕНКО.

За його словами, кримінальну справу відкриють за фактом смерті підлітка за ст. 119 Кримінального кодексу – вбивство з необережності.

"Можливо, спаринг, який так трагічно закінчився, слід було зупинити раніше, але це питання слід вивчити. Судово-медична експертиза під час розтину тіла хлопця виявила обширний крововилив головного мозку, а останнім, за свідченнями свідків, був саме удар в голову, який одержав потерпілий. Суддя і сам пояснює, що вже хотів закрити цей бій", – сказав В.ОВЧАРЕНКО.

Як повідомили в прес-службі Кременчуцького ГУ МВС, з місця події вилучено положення про проведення відкритого чемпіонату серед дітей, іменна заявка на участь у змаганнях і власна книга спортсмена загиблого підлітка.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Кременчука Полтавської області проводилися змагання із тхеквандо, під час яких 13-річному Ярославу Яську з Дніпродзержинська суперник завдав удару в голову, від чого той знепритомнів. Підліток помер у машині “швидкої допомоги”. До завершення розслідування причин загибелі хлопчика в Україні тимчасово заборонені всі змагання з тхеквондо.