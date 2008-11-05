Суддівську спільноту хочуть роз’єднати на “чотири голови”

Голова Верховного cуду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що cитуація, яка склалася останнім часом навколо судової влади в Україні, дає зрозуміти, що за незалежність суду потрібно боротися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, про це він заявив під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕРОМ.

Зокрема, як зазначив В.ОНОПЕНКО, зрозуміло, що в умовах політичного протистояння в державі, коли є бажання окремих політичних і бізнесових сил підкорити судову владу, суддям в Україні працюється дуже непросто. Однак, констатував він, ця ситуація висвітила і позитивні тенденції: "вона згуртувала суддів і дала зрозуміти, що за незалежність, зокрема і судової влади, потрібно боротися".

У свою чергу посол Великої Британії висловив занепокоєння подіями останнього часу і зауважив, що дипломати, зрозуміло, не можуть давати своїх оцінок, але коли відбуваються очевидні порушення правничих засад у державі, це не може не насторожувати.

Водночас Л.ТЕРНЕР порушив і таку актуальну тему для українського судочинства, як корупція в судових органах і поцікавився конкретними кроками Верховного суду щодо мінімізації цього явища.

У цьому контексті В.ОНОПЕНКО зауважив, що було б найлегшим послатися на те, що корупція, на жаль, присутня і в інших державних структурах України, однак подібна констатація не є вирішенням проблеми. За його словами, потрібні конкретні дієві заходи й законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення єдності судової системи в Україні, що й пропонує ВСУ та уся суддівська спільнота, а "не намагання її роз’єднати на “чотири голови”, як наполягають горе-реформатори".

“Чи можна собі уявити, щоб у країні було три прем’єри чи чотири Президенти? Звичайно, ні. А подібний хаос в організації судочинства в Україні пропонується всерйоз і на законодавчому рівні”, - сказав голова ВСУ.

Водночас, наголосив В.ОНОПЕНКО, підготовлені Верховним Судом законодавчі пропозиції, спрямовані на розв’язання дійсно важливих проблем судочинства, далеко не завжди знаходять підтримку у глави держави та законодавчого органу країни.

В підсумку Посол Великої Британії в Україні висловив сподівання, що через рік на черговій зустрічі з головою Верховного Суду України про подібні проблеми вже не йтиметься, оскільки політична ситуація в країні стабілізується, і всі гілки влади працюватимуть злагоджено на благо своєї держави та її громадян.