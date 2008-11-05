У Москві міліція затримала півтисячі осіб

Близько 500 чоловік, за попередніми даними, затримано вчора під час проведення несанкціонованого "Російського маршу" в районі станції метро "Арбатська" та інших місцях у центрі Москви.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомив начальник управління інформації і суспільних зв`язків столичного ГУВС Віктор БІРЮКОВ.

"За уточненими даними, що надійшли з різних місць з центру Москви, за адміністративні правопорушення в місті було затримано близько 500 чоловік у зв`язку з тим, що взяли участь у мітингу, який не був дозволений владою, або за спробу проведення несанкціонованої акції", - сказав В.БІРЮКОВ.

За його словами, затримані доставлені у відділи внутрішніх справ, де на них будуть складені протоколи.

В.БІРЮКОВ заявив, що міліція затримувала громадян тільки в крайніх випадках. Після складання адміністративних протоколів вони були або будуть відпущені.

"Міліція своє завдання щодо забезпечення порядку під час проведення масових заходів у День народної єдності виконала, серйозних правопорушень у столиці допущено не було. Співробітники міліції поводилися коректно, з учасниками мітингу були проведені численні профілактичні розмови з метою недопущення надалі несанкціонованих акцій", - зазначив представник ГУВС.

За даними МВС, у день народної єдності, 4 листопада, близько 14 тисяч співробітників органів внутрішніх справ створюють безпеку на масових заходах у російських містах.