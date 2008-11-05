Європа закликає Україну створити держустанову, яка захищатиме права дітей

Голова Європейської мережі Уповноважених з прав дитини Джордж МОШОС закликає Україну якнайшвидше заснувати у країні державну інституцію, яка займатиметься захистом прав дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції у Києві за результатами візиту в Україну делегації уповноважених з прав дітей Європейської мережі.

Візит організований Міжнародним благодійним фонд «Фонд Олександра Фельдмана» за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За словами Д.МОШОСА, Україна ратифікувала міжнародну конвенцію ООН про права дитини без будь-яких заперечень ще 1991 року. Згідно з цим документом, держава взяла на себе зобов’язання здійснити усі необхідні заходи для забезпечення ефективного захисту прав дитини.

У 2002 році Комітет ООН з прав дитини рекомендував Україні запровадити інститут Уповноваженого з прав дитини, оскільки існуючий в Україні інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не передбачає регулярного моніторингу та оцінки ходу реалізації конвенції та не має механізму реагування на скарги, які стосуються порушень прав дітей. Однак, зазначив Д.МОШОС, до цього часу в Україні не створено відповідної інституції.

«У відповідності до європейських стандартів і стандартів європейської мережі Уповноважених з прав дитини необхідно в законодавчому порядку організувати незалежну інституцію, яка буде займатися захистом прав дитини», - підкреслив Д.МОШОС.

За його словами, така організація може діяти або незалежно, або у складі інституції Уповноваженого з прав людини.

Д.МОШОС також зазначив, що Уповноваженому з прав дитини має допомагати команда фахівців з різних галузей, зокрема педагоги, юристи, лікарі та інші. Вони мають брати безпосередню участь у розробці та підготовці усіх офіційних документів, що стосуються прав дитини.

На сьогодні уповноважені з прав дитини, за інформацією Д.МОШОСА, працюють у 27 країнах ЄС. У 90-х роках ХХ ст. такі уповноважені були призначені, принаймні, у 40 країнах, де вони були виразниками інтересів дітей.

Голова Європейської мережі зазначив, що в різних країнах діють різні системи у галузі уповноважених з прав дитини, але всюди у них працюють справжні професіонали. Д.МОШОС наголосив, що Україна також має визначитися з кандидатом на таку посаду.

Він висловив сподівання, що вже найближчим часом парламент України проголосує законопроект про створення інституції щодо захисту прав дітей.

Зокрема, сьогодні у ВР перебуває проект закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини» від 30 травня 2008 року, автором якого є народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

На переконання Д.МОШОСА, прийняття цього закону дозволить розпочати належну роботу з захисту прав дітей в Україні. Він також підкреслив, що основним завданням закону є забезпечення державного захисту прав і свобод дитини; координація діяльності державних органів і громадських організацій у цій сфері; формування єдиного підходу до політики держави щодо дітей, а також приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів.