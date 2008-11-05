Медведчука повернули у владу

Верховний суд України поновив Віктора Медведчука членом Вищої ради юстиції.

Про це Українській правді повідомили інформовані джерела у судовій владі.

"Верховний суд скасував усі рішення та ухвали, якими було зупинено членство Медведчука у Вищій раді юстиції", - сказав співрозмовник "Української правди".

За його словами, про поновлення Медведчука уже повідомив голова Верховного суду Василь Онопенко на засіданні секції Вищої ради юстиції.

Медведчук у 2004 році був повторно обраний членом Вищої ради юстиції за квотою юридичних вузів, однак не прийшов на складення присяги до парламенту.

Після відмови Медведчука від присяги Вища рада юстиції припинила його повноваження, а на місце екс-лідера СДПУ(о) з`їзд представників юридичних вузів висунув Андрія Бойка – декана юрфаку Львівського університету.

Однак у 2007 році Вища рада юстиції поновила повноваження Медведчука. Тоді уже Бойко взявся оскаржувати це рішення.

Спочатку Личаківський райсуд Львова за позовом Бойка зупинив членство Медведчука у Вищій раді юстиції, потім апеляційний адміністративний суд Львівської області підтвердив законність цього рішення. Вищий адмінсуд залишив попередні вердикти у силі.

І зрештою, зараз Верховний суд скасував усі попередні рішення, які позбавляли Медведчука членства у Вищій раді юстиції, і закрив провадження по справі.