У держави вистачить коштів на всіх майбутніх безробітних

Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА запевняє, що "держава підтримуватиме тих, хто втратить роботу, на це коштів вистачить”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, за словами Л.ДЕНІСОВОЇ, ЗМІ, інформуючи сьогодні громадськість щодо стану безробіття та соціальних гарантій, оприлюднюють різноманітні цифри, далеко не всі з яких відповідають дійсності.

Міністр закликала не панікувати й запевнила, що ситуація тримається під контролем, і Фонд соціального страхування на випадок безробіття має на сьогодні достатньо коштів, щоб профінансувати тих, хто став на облік до Державної служби зайнятості.

Крім того, Л.ДЕНІСОВА повідомила про можливість створення стабілізаційного фонду, гроші з якого також можуть бути використані на підтримку тих, хто залишиться без роботи у разі масових звільнень і, відповідно, нестачі грошей у Фонді соціального страхування на випадок безробіття на забезпечення цих виплат.

„Адже важливо перестрахуватися, коли мова йде про людей”, - наголосила міністр, підкресливши при цьому, що наразі немає підстав говорити про нестачу коштів для виплат тимчасово безробітним.