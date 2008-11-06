Підполковник ЗСУ погорів на хабарі

У Чернігівській області під час отримання хабара затримано підполковника Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС України в Чернігівській області, 46-річного начальника служби однієї з військових частин навчального центру сухопутних військ ЗСУ у смт. Десна затримали співробітники відділу з протидії хабарництву Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області спільно з працівниками МВС у Козелецькому районі.

Офіцер вимагав і отримав хабара у сумі близько 3 тис. гривень від іншого військовослужбовця – 27-річного прапорщика, начальника складу іншої військової частини навчального центру за приховання матеріальної нестачі і непритягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Затриманий зізнався у скоєному і написав явку з повинною.

За даним фактом військова прокуратура Деснянського гарнізону порушила кримінальну справу за ст.368 ч.2 Кримінального кодексу України ("одержання хабара"). Дана стаття передбачає покарання від штрафу у розмірі 12 750 грн. до позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Зараз підполковник ЗСУ перебуває на підписці про невиїзд. Досудове слідство здійснює військова прокуратура Деснянського гарнізону.