Медведєв: мешканці СНД повинні довести своє право на громадянство Росії
"На рынке труда нужен баланс..."
Громадяни Співдружності Незалежних Держав повинні отримувати громадянство Російської Федерації тільки після інтеграції в російське суспільство.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, виступаючи сьогодні зі щорічним посланням до Федеральних зборів.
Він наголосив, що в Росію й далі прибуває потік мігрантів, особливо з країн Співдружності.
"Відомо, що багато з них прагнуть отримати російське громадянство. Загалом це позитивний процес, проте отримання громадянства має стати доказом їх успішної інтеграції в життя нашого суспільства і сприйняття його культури і традицій", - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.
"Ми повинні передусім зберігати баланс на ринку праці та забезпечувати інтереси російських громадян", - зазначив Президент РФ.
Він переконаний, що необхідно підтримувати національні традиції та культуру народів Росії. За словами Д.МЕДВЕДЄВА, міжнаціональний мир у Росії є однією з головних цінностей.
"У нас історично склався унікальний, надзвичайно багатий досвід толерантності та взаємної поваги. Водночас зберігаються проблеми, здатні загострювати міжетнічні та міжконфесійні відносини", - вважає Д.МЕДВЕДЄВ.
На його думку, необхідно оптимізувати організацію міграційних процесів усередині країни та створити реальні умови для підвищення мобільності російських громадян, і для системного способу перерозподілу трудових ресурсів, і для забезпечення права громадян на працю.